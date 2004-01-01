Здоровый образ жизни глазами семьи

Урок здоровья проводится совместно с Мурманским региональным отделением партии «Единая Россия» в преддверии Дня семьи, любви и верности.

В ходе мероприятия специалист Мурманского областного центра специализированной медицинской помощи расскажет родителям и детям о здоровом образе жизни, комплексе полезных привычек, положительно влияющих на человека, даст рекомендации родителям как правильно культивировать здоровый образ жизни в семье, чтобы у детей выработалось осознанное отношение к своему здоровью. В заключение урока они вместе нарисуют «Ромашку здоровья», где на каждом лепестке будут указаны правила здоровой жизни.

Специалист библиотеки познакомит с выставкой изданий «Семейная философия здоровья».