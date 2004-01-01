Здоровое питание – активное долголетие

Мурманская областная научная библиотека приглашает на встречу с врачом-диетологом Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Екатериной Вячеславовной Хаттунен.

Специалист расскажет о рациональном питании и принципах его организации. Слушатели узнают, как избежать проблем с лишним весом и со здоровьем в целом, какие продукты выбирать для оптимального питания, а что следует исключить из рациона.