Жизнь на Крайнем Севере – это ежедневная борьба за сохранение своего здоровья. Суровый климат, недостаток солнечного света и витаминов ведут к серьезным изменениям в организме, а при невнимательном отношении к себе – к тяжелым заболеваниям, зачастую неизлечимым. Особенно тяжело приходится тем, кто не является коренным жителем Севера.

Как долго следует жить и работать на Крайнем Севере? Где и как отдыхать? Что делать, чтобы чувствовать себя бодрым, энергичным, работоспособным, несмотря на полярную тьму, магнитные бури, осадки и ветер?

На эти и многие другие вопросы ответят книги, представленные на выставке: «Здоровье населения Кольского Севера» Ю. Ф. Меньшикова, «Физическая культура и здоровье северян» В. И. Мазуревича, «Здоровье на Кольском Севере» И. В. Ковалева, «Здоровье человека на Севере: медицинская энциклопедия северянина» В. Л. Хрущева.