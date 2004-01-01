Здоровая семья - счастливая семья
Массовое мероприятие в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям»
Массовое мероприятие в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям»
Основная цель мероприятия – привлечение внимания к психическому и физическому здоровью в семье.
В рамках акции региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области, в том числе специалисты Центра специализированных видов медицинской помощи, организуют работу нескольких площадок:
викторина «Интеллектуальный штурм по ЗОЖ»
составление коллективного коллажа «Меньше знаешь – крепче СПИД»
составление семейного коллажа «Здоровая тарелка»
площадка «Антистресс»
фотозона «Мама, папа, брат и я – идеальная семья!»
Также в рамках проведения массового мероприятия будет организовано распространение наглядной литературы санитарно-просветительской направленности, и все желающие смогут анонимно и бесплатно пройти тестирование на наличие ВИЧ в мобильной лаборатории «Автобус Доверия».
Контактное лицо: Лапина Дарья Павловна, член регионального штаба РО ВОД «Волонтеры – медики»: 8 (908) 605-57-17, kvd@com.mels.ru