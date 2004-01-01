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Заячий стон

Шлягерно-пластическая комедия о театре

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События: Спектакли.

Комедия о театре от четвёрки молодых актёров театра "Ленком": Алексей Поляков, Кирилл Петров, Максим Амельченко, Виталий Боровик.

Безумно смешная комедия о том, как создаётся театр и искусство. Этот спектакль приоткрывает закулисье и зритель оказывается на кухне театральных подмостков. Ураган юмора и импровизаций, где нет рамок.

Артисты стреляют, разыгрывают детектив, зайчик из детской сказки читает Гамлета, дуэлянты спорят с вымышленным голосом, и вы даже попадёте на мюзикл!

Все, что есть хорошего в театре, все это будет замешано в коктейле абсурда, гротеска и иронии.

Атлантика
12 апреля
19:00
Цены

1300-1800 руб.

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