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Завтрак в платьях

Девичник со множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретиками

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События: Встреча, Праздники.

Международный проект, покоривший сердца девушек более 15 городов России, Казахстана и Украины.
«Завтрак в платьях» – это девичник со множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретиками.

Вас ожидает:

яркая тематическая фотосессия 
подарки и призы для каждой участницы 
познавательные мастер-классы 
встреча с интересными людьми 
получение сертификатов и скидок от наших партнеров

В этом году проекту исполняется 2 года и мы рады пригласить вас, милые девушки, отметить это событие вместе с нами! Ждем вас!

Дресс-код: наряды и аксессуары в чёрных и золотых цветах.

AZIMUT
22 апреля
12:00 - 14:00
Цены

850 р.

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Телефон для справок: 204-155.

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