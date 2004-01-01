Завтрак в платьях
Девичник со множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретиками
Девичник со множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретиками
Международный проект, покоривший сердца девушек более 15 городов России, Казахстана и Украины.
«Завтрак в платьях» – это девичник со множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретиками.
Вас ожидает:
яркая тематическая фотосессия
подарки и призы для каждой участницы
познавательные мастер-классы
встреча с интересными людьми
получение сертификатов и скидок от наших партнеров
В этом году проекту исполняется 2 года и мы рады пригласить вас, милые девушки, отметить это событие вместе с нами! Ждем вас!
Дресс-код: наряды и аксессуары в чёрных и золотых цветах.
850 р.
Телефон для справок: 204-155.