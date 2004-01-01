Девичник со множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретиками

Международный проект, покоривший сердца девушек более 15 городов России, Казахстана и Украины.

«Завтрак в платьях» – это девичник со множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретиками.

Вас ожидает:

яркая тематическая фотосессия

подарки и призы для каждой участницы

познавательные мастер-классы

встреча с интересными людьми

получение сертификатов и скидок от наших партнеров

В этом году проекту исполняется 2 года и мы рады пригласить вас, милые девушки, отметить это событие вместе с нами! Ждем вас!

Дресс-код: наряды и аксессуары в чёрных и золотых цветах.