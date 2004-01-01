Защитники Земли Русской

Цель акции: показать призывникам, что армия – это хорошая стартовая возможность для получения дальнейшего образования и профессии.

В рамках акции посетители узнают об истории Российской Армии, правах и обязанностях призывника, о том, как подготовиться к службе. Посетителям будет предложен видео показ коллекции из фондов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина с демонстрацией фильма «Чудо-богатыри». Фильм повествует о вооружении, обмундировании русской армии начала XIX века, а также рассказывает о славных боевых традициях, которые бережно сохраняются и приумножаются нынешним поколением офицеров Российской армии.

Молодые люди получат советы для новобранцев: на что настраиваться и как держаться в новом коллективе. Подробно о правах, свободах, гарантированных государством, а также обязанностях и ответственности военнослужащих и призывников можно будет узнать из консультаций по справочно – правовым базам, которые специалисты библиотеки проведут для всех желающих. На многие вопросы участники акции найдут ответы в информационных материалах, подготовленных в рамках проведения акции.