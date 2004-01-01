Защитники полярных рубежей

1 июня 1933 года по решению Советского правительства был издан приказ о формировании Северной военной флотилии. Первым командующим и военным комиссаром был назначен Захар Александрович Закупнев. В октябре 1935 года надводные корабли, подводные лодки, штаб, политотдел и другие учреждения Северной флотилии из Мурманска переведены в Полярный, где была создана главная её база. 11 мая 1937 года флотилия преобразована в Северный флот.

Выставка знакомит с изданиями, которые в хронологическом порядке рассказывают об истории основания и строительства Северного флота. Среди них, «Календарь памятных дат Краснознаменного Северного флота», «Знаменитые люди Северного флота», «Морская слава Североморска: история Северного флота в памятниках морской славы» и др.

Большой раздел выставки посвящен самому трудному периоду для североморцев – Великой Отечественной войне. Среди изданий, раскрывающих этот этап, представлены: «Северный флот в Великой Отечественной войне», «Война в Арктике», «Гибель конвоя PQ – 17», «Подвиг североморцев», «Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза, 1939-1945: боевые биографии» и др. На страницах этих книг показаны героические подвиги военных моряков и союзнических конвоев, а также содействие войскам Красной Армии в наступательной Петсамо-Киркенесской операции.

Также на выставке можно найти издания о современном состоянии дел на Северном флоте: количестве надводных и подводных кораблей, о морской авиации и береговых войсках, службе тыла.