Защитники полярных рубежей

1 июня 1933 года по решению Советского правительства был издан приказ о формировании Северной военной флотилии. В октябре 1935 г. надводные корабли, подводные лодки, штаб, политотдел и другие учреждения Северной флотилии из Мурманска переведены в Полярный, где была создана главная её база. 11 мая 1937 г. флотилия преобразована в Северный флот. В годы Великой Отечественной войны за боевые заслуги 12 кораблей, частей и соединений флота преобразованы в гвардейские, 14 присвоены почетные звания. 85 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 г. в состав Северного флота вошла первая отечественная атомная подводная лодка. В 1962 г. атомная подводная лодка впервые в СССР совершила подледное плавание к Северному полюсу. В 1965 году за заслуги в Великой Отечественной войне Северному флоту присвоено звание Красного Знамени. Северный флот является самым мощным из всех флотов России и его главная задача - защита государственных интересов страны в Арктическом регионе.

На выставке представлены издания, которые в хронологическом порядке рассказывают об истории основания и строительства Северного флота. Среди них, «Календарь памятных дат Краснознаменного Северного флота», «Знаменитые люди Северного флота», «Морская слава Североморска: история Северного флота в памятниках морской славы» и др.

Большой раздел выставки посвящен самому трудному для североморцев периоду – Великой Отечественной войне. Большой интерес представляют следующие издания: «Северный флот в Великой Отечественной войне», «Война в Арктике», «Гибель конвоя PQ – 17», «Подвиг североморцев», «Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза, 1939-1945: боевые биографии» и др. На страницах этих книг показаны героические подвиги военных моряков в обороне Заполярья, а также их содействие войскам Красной Армии в наступательной Петсамо-Киркенесской операции.

На выставке можно познакомиться с целым рядом изданий, раскрывающих современное состояние дел на Северном флоте.