Запой. Запей. И Закуси.

Ограничения: 18+

На этой вечеринке:

супер зажигательный ведущий Митя Гордеев

скидка 20% на счет всем именинникам и торт в подарок (при предъявлении паспорта и предварительном бронировании стола)

для девичников и мальчишников специальные бонусы

шот или бокал шампанского в обмен на пароль официанту «Мой милый герцог» (ТССС! только никому не говори!)

розыгрыш пригласительного на мастер-класс от нашего шеф-повара, который состоится 2 июля!