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Запой. Запей. И Закуси.

Караоке-вечеринка в Пинте!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

На этой вечеринке:

супер зажигательный ведущий Митя Гордеев

скидка 20% на счет всем именинникам и торт в подарок (при предъявлении паспорта и предварительном бронировании стола)

для девичников и мальчишников специальные бонусы

шот или бокал шампанского в обмен на пароль официанту «Мой милый герцог» (ТССС! только никому не говори!)

розыгрыш пригласительного на мастер-класс от нашего шеф-повара, который состоится 2 июля!

Пинта
30 июня
Цены

Вход свободный

Бронь столов по телефону: 45-24-95

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