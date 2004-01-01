Запой. Запей. И Закуси.
Караоке-вечеринка в Пинте!
На этой вечеринке:
супер зажигательный ведущий Митя Гордеев
скидка 20% на счет всем именинникам и торт в подарок (при предъявлении паспорта и предварительном бронировании стола)
для девичников и мальчишников специальные бонусы
шот или бокал шампанского в обмен на пароль официанту «Мой милый герцог» (ТССС! только никому не говори!)
розыгрыш пригласительного на мастер-класс от нашего шеф-повара, который состоится 2 июля!
Вход свободный
Бронь столов по телефону: 45-24-95