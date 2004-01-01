Выставка, приуроченная к началу в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

В Мурманской области создание особо охраняемых природных территорий началась в 1930-е годы. За более чем полувека было образовано более 50-ти памятников природы, 12 заказников и природный парк. Немногие регионы могут похвастаться и двумя заповедниками, в нашей же области их три.

Несмотря на довольно внушительное количество особо охраняемых природных территорий в области, выявление уникальных природных объектов продолжается и в настоящее время, изучаются новые территории, создаются новые заказники и природные парки.

Выставка «Заповедные места Кольского полуострова» рассказывает о заповедниках, заказниках и памятниках природы Мурманской области. Посетители смогут узнать о местоположении этих уникальных территорий и объектах животного мира, для охраны которых они были созданы. Познакомятся с памятниками природы федерального значения, такими как: «Астрофиллиты горы Эвеслогчорр», «Залежь Юбилейная», «Озеро Могильное», не имеющих мировых аналогов. Смогут проследить динамику природоохранной деятельности, подробно узнав о недавно созданных и планируемых охраняемых природных территориях. А также насладиться прекрасными видами неповторимой северной природы.

На выставке представлены образцы уникальных горных пород памятников природы, гербарии редких охраняемых растений и более 40 фотографий заповедных мест.

Выставка подготовлена с участием общественных природоохранных организаций Мурманской области, Кольского экологического центра и Кольского центра охраны дикой природы (г. Апатиты). Основными направлениями их деятельности является сбор и распространение информации об экологических проблемах региона, реализация природоохранных проектов, исследование биологического разнообразия северных регионов и создание особо охраняемых природных территорий.