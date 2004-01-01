Заповедные люди

Первая лекция этого года будет посвящена специалистам, которые вложили много сил и труда в охрану природы нашего региона.

Природа Кольского полуострова удивительная, разнообразная и неповторимая, но в то же время хрупкая и уязвимая, требующая особого бережного к себе отношения. С самого начала промышленного освоения Мурманской области встал вопрос о создании заповедных территорий. В нашем крае появились заповедники, заказники, ботанический сад, природные парки, которые создавали конкретные люди, вложившие в сохранение природы свои силы, знания, убеждения, свою жизнь: Олег Семенов-Тян-Шанский, Герман Крепс, Иоган Эйхфельд, Василий Крючков, Виталий Бианки, Ольга Макарова.

Вместе со старшим научным сотрудником Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, секретарем Мурманского отделения Русского ботанического общества Евгением Боровичевым участники встречи перелистают страницы заповедной истории Мурманской области.