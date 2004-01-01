Заполярная палитра

Экспозиция знакомит с творческими работами Дмитрия Горшенева и приглашает совершить путешествие по красивейшим уголкам заполярной природы.

Дмитрий – участник фотоклуба «Народная фотостудия Мурманск», член Союза фотохудожников России, участник трех издательских проектов, посвященных Мурманской области и городу Мурманску: «Здесь мой причал…», «Русская Лапландия», «От моря Баренца до моря Белого». В творческой копилке автора - несколько персональных выставок, прошедших в Мурманске, Североморске, Заполярном и Пскове.

Снимки Дмитрия погружают в магическую красоту Кольского полуострова: прелесть заполярной осени, волшебство снежной зимы, мистическое и непредсказуемое северное сияние, полуночное солнце, освещающее притихшую заполярную природу.