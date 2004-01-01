Заполярье - 2020
Открытая выставка произведений художников Мурманской области
Открытая выставка произведений художников Мурманской области
Творческий отчет мастеров изобразительного искусства, завершающая ещё один год художественной жизни Кольского края. Произведения опытных художников, получивших известность не только в России, но и за рубежом, соседствуют в экспозиции с работами молодых авторов.
«Заполярье – 2020» – это накопление уникального творческого потенциала, развитие и сохранение изобразительного искусства и народного художественного творчества, как части общей культуры Кольского края.
Выставка произведений Елены Разумовой из собрания музея
Выставка мурманского художника Всеволода Кузнецова