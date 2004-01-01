Творческий отчет мастеров изобразительного искусства, завершающая ещё один год художественной жизни Кольского края. Произведения опытных художников, получивших известность не только в России, но и за рубежом, соседствуют в экспозиции с работами молодых авторов.

«Заполярье – 2020» – это накопление уникального творческого потенциала, развитие и сохранение изобразительного искусства и народного художественного творчества, как части общей культуры Кольского края.