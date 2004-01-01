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Заполярье - 2020

Открытая выставка произведений художников Мурманской области

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События: Выставки.

Творческий отчет мастеров изобразительного искусства, завершающая ещё один год художественной жизни Кольского края. Произведения опытных художников, получивших известность не только в России, но и за рубежом, соседствуют в экспозиции с работами молодых авторов.

«Заполярье – 2020» – это накопление уникального творческого потенциала, развитие и сохранение изобразительного искусства и народного художественного творчества, как части общей культуры Кольского края.

Художественный музей
c 18 декабря 2020 по 17 января 2021

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