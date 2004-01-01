Данная выставка – это творческий отчет мастеров изобразительного искусства, завершающая ещё один год художественной жизни Кольского края. По сложившейся традиции на выставке представлены работы художников из разных городов Мурманской области. Произведения опытных художников, получивших известность не только в России, но и за рубежом, соседствуют в экспозиции с работами молодых авторов.

«Заполярье–2017» – это накопление уникального творческого потенциала, развитие и сохранение изобразительного искусства и народного художественного творчества, как части общей культуры Кольского края. Выставка даст посетителям богатый материал для размышлений о современных тенденциях и направлениях развития изобразительного искусства на Кольском Севере сегодня, а также станет большим подарком для всех любителей изобразительного искусства.