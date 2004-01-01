Запечатленный Крым
Выставка альбомов и иллюстрированных изданий
Выставка альбомов и иллюстрированных изданий
Красота и достопримечательности Крыма во все времена притягивали к себе людей искусства. Многие художники создали здесь свои шедевры. На выставке представлены посвященные Крыму работы выдающихся авторов: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Федора Васильева, Ильи Машкова.
К Киммерийской школе живописи относят художников, работавших на южном побережье Крыма – в Феодосии и Коктебеле. Посетители выставки могут увидеть красочные альбомы представителей этой школы – знаменитого «певца моря» Ивана Айвазовского, Константина Богаевского, Максимилиана Волошина, Эммануила Магдесяна. Эти художники писали преимущественно «по памяти».
Романтические «бури» Айвазовского, фантастические города Богаевского, акварельная Киммерия Волошина создавались игрой воображения не в меньшей мере, чем реалистическим зрением.
Вторая черта, объединяющая эти творческие личности – беспредельная любовь к легендарной земле Киммерии, какой видели они землю реального восточного Крыма. Среди интереснейших изданий, с которыми можно познакомиться на выставке – антология «Крым в русской поэзии и искусстве» и книга-альбом «Священный образ Тавриды: Православные святыни Крыма в изобразительном искусстве».
Иллюстрированное издание содержит 1300 репродукций и не имеет аналогов в истории отечественного книгоиздания ни по спектру исследований, ни по ряду произведений изобразительного искусства, запечатлевших святыни Крыма в живописи и графике.
Проект, где на одной площадке встречаются работы профессиональных, молодых и начинающих художников Мурманска и Мурманской области
Выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества художников Мурманска и Мурманской области