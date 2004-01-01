Западная литература в контексте постмодернизма

Публичная лекция из цикла «Литература как карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»

Областная научная библиотека открывает новый цикл публичных лекций. Он будет посвящен зарубежной литературе. Первую лекцию прочтет кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Марина Валентиновна Наумлюк.

Лекция посвящена постмодернизму в зарубежной литературе. Речь пойдет о литературе второй половины XX и XXI века. Одним из главных аспектов лекции будет разбор ключевого понятия постмодернизма. Лектор поделится своими впечатлениями и размышлениями о философских основах постмодернизма, образах-символах эпохи постмодерна, течении постмодернизма в западной литературе через призму творчества таких авторов, как Питер Акройд, Фредерик Бегбедер, Мишель Уэльбек, Хорхе Луис Борхес, Джулиан Барнс, Дон Делилло, Иэн Бэнкс, Ирвин Уэлш, Умберто Эко.