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Занятие проекта «Школа критики»

Новый литературный проект неформального творческого объединения молодежи Мурманска «Полярный день»

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События: Тренинг.

В рамках проекта обсуждаются вопросы литературоведения и филологического анализа литературных произведений. Ведущий занятий – кандидат филологических наук, литератор Иван Чернышов.

Тема очередного занятия – городской текст. Гости встречи узнают о понятии городского текста, смогут выявить отличия петербургского текста от московского, выделить особенности региональных текстов, а также обсудить историю и перспективы северного текста русской литературы.

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