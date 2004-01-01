Занятие проекта «Школа критики»

В рамках проекта обсуждаются вопросы литературоведения и филологического анализа литературных произведений. Ведущий занятий – кандидат филологических наук, литератор Иван Чернышов.

Тема очередного занятия – городской текст. Гости встречи узнают о понятии городского текста, смогут выявить отличия петербургского текста от московского, выделить особенности региональных текстов, а также обсудить историю и перспективы северного текста русской литературы.