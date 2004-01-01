Спектакль на большом экране в Мурманске!

В кинотеатре «Кронверк Синема Форум» состоится показ записи драматического шоу «Заново родиться». Это нестандартная постановка, где режиссером и актером является Саша Петров. Зрителям российского кино он известен по главным ролям в блокбастере «Притяжение», мелодраме «Лед», киносериале «Гоголь», сериалу «Полицейский с Рублевки» и другим.

Заново родиться» - рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча в кафе творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и запись спектакля, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум, и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. На большом экране кинотеатра зритель увидит совершенно новый жанр перфоманса, совместивший кино, театр и музыку.

В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.