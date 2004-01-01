Заново родиться
Видеотрансляция драматического шоу актера Саши Петрова
Видеотрансляция драматического шоу актера Саши Петрова
Спектакль на большом экране в Мурманске!
В кинотеатре «Кронверк Синема Форум» состоится показ записи драматического шоу «Заново родиться». Это нестандартная постановка, где режиссером и актером является Саша Петров. Зрителям российского кино он известен по главным ролям в блокбастере «Притяжение», мелодраме «Лед», киносериале «Гоголь», сериалу «Полицейский с Рублевки» и другим.
Заново родиться» - рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча в кафе творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и запись спектакля, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум, и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. На большом экране кинотеатра зритель увидит совершенно новый жанр перфоманса, совместивший кино, театр и музыку.
В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.
400 р.
Электронный билет можно приобрести по ссылке
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