Замурчательный вернисаж

Мурчащие, своенравные, теплые, и такие всеми любимые. Кошки давно существуют рядом с человеком, поэтому образ этих обаятельных животных регулярно появляется в литературе.

В 60-х годах XX века американка Лили Браун стала известной по всему миру благодаря серии детективных повестей «Кот, который...». Писательница рассказала историю о журналисте Джиме Квиллере, вечно попадающему в различные истории, требующие детективные вмешательства двух очаровательных четвероногих следователей – двух сиамских кошек Джима Коко и Юм-Юм. Трогательную историю о жизни подброшенного котика Дьюи рассказывает Вики Майрон в своем произведении «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир». История началась в библиотеке маленького городка Спенсер, где Дьюи нашёл свой дом и семью. За все время проживания в библиотеке кот принёс много счастья всем посетителям, и сделал свой город популярным для туристов. Юмористическая книга «Кот без прикрас» Терри Прачетта – это настоящий путеводитель для любителей котов. Здесь читатель найдет всё: как устроены коты, что они едят, что пьют, какими забавными и капризными могут быть. В книге можно получить подробную классификацию на подвиды «настоящих» дворовых котов. Роман-притча Ильи Бояшова «Путь Мури» с харизматичным главным героем – котом по кличке Мури – стал лауреатом российской литературной премии «Национальный бестселлер». В книге на фоне приключений обыкновенного кота, потерявшего во время войны в Боснии своих хозяев и вольно гуляющего по всей Европе, решаются весьма серьезные жизненные вопросы. Благодаря коту по кличке Шашлык из книги Александра Экслера мы наконец-то узнаем, почему собаки их злейшие враги, что на самом деле о нас думают кошки и как добиться их расположения. Писатель уверен - коты намного умнее, чем мы думаем.

Предлагаем всем любителям кошек взять на вооружение эти другие художественные произведения из фонда библиотеки, сюжет которых так или иначе связан с представителями семейства кошачьих.