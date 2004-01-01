Закрытие сезона

Давайте как следует проводим уходящий сезон и рубанём всякого разнообразного рока напоследок!

Играют:

106к

Главные специалисты по печали и меланхолии теперь выступают с очень грустной постпанк группой, которая чертовски органична во всех этих чувствах.

Машинное Отделение

Молодая кровь, очень каноничный рэпкор от ребят из ближашего техникума – привет из ранних нулевых!

Swimming Me

Гранжевать так под нау вейв! Ты растянутый свитер, а я рваная струна. Валяйся на полу, а я буду жужжать. Ветошь. Клей.

DJ UKS

На этот раз для вас прозвучат мировые рок-хиты!