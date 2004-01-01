Закрытие сезона
Последний концерт сезона 2016\2017 в Плавучем доке!
Последний концерт сезона 2016\2017 в Плавучем доке!
Давайте как следует проводим уходящий сезон и рубанём всякого разнообразного рока напоследок!
Играют:
106к
Главные специалисты по печали и меланхолии теперь выступают с очень грустной постпанк группой, которая чертовски органична во всех этих чувствах.
Машинное Отделение
Молодая кровь, очень каноничный рэпкор от ребят из ближашего техникума – привет из ранних нулевых!
Swimming Me
Гранжевать так под нау вейв! Ты растянутый свитер, а я рваная струна. Валяйся на полу, а я буду жужжать. Ветошь. Клей.
DJ UKS
На этот раз для вас прозвучат мировые рок-хиты!
200 р.
Подробная информация в группе ВК