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Закрытие сезона

Последний концерт сезона 2016\2017 в Плавучем доке!

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События: Концерты.

Давайте как следует проводим уходящий сезон и рубанём всякого разнообразного рока напоследок!

Играют:

106к

Главные специалисты по печали и меланхолии теперь выступают с очень грустной постпанк группой, которая чертовски органична во всех этих чувствах.

Машинное Отделение

Молодая кровь, очень каноничный рэпкор от ребят из ближашего техникума – привет из ранних нулевых!

Swimming Me

Гранжевать так под нау вейв! Ты растянутый свитер, а я рваная струна. Валяйся на полу, а я буду жужжать. Ветошь. Клей.

DJ UKS

На этот раз для вас прозвучат мировые рок-хиты!

Плавучий док
29 июля
19:00
Цены

200 р.

Подробная информация в группе ВК

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