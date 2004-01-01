Загнанная лошадь

Семья Честерфилдов, представители старинного английского рода, живет по давно сложившемуся укладу. В комфорте, удовольствиях, роскоши… Как говорит лорд Генри-Джеймс Честерфилд, вся жизнь ведет «к идеалу богатого респектабельного англичанина – к скуке». Приезд дочери Присциллы с женихом французом Юбером, авантюристом и картежником, подготовка к неожиданной свадьбе привносят некое разнообразие в привычное течение времени. Для проницательного и ироничного лорда Честерфилда истинные мотивы женитьбы Юбера очевидны. А планы юноши романтическими не назовешь. На помолвку и свадьбу приглашена Корали, любовница Юбера, представленная всем как его сестра. Очаровательная, умная, свободная Корали взрывает жизнь Честерфилдов.

Каждый из персонажей этих событий хочет перемен. Перед героями встает вопрос, что важнее: свобода, счастье, деньги? Ответ ищут не только молодые, но и глава семьи – лорд Генри-Джеймс Честерфилд. Когда-то в молодости он пошел на компромисс: предпочел любви брак по расчету. И годы расплачивается за это. И вот неожиданно реальность дает шанс все изменить. Любовь, страсть врываются в жизнь лорда Честерфилда. И надо делать выбор вновь.

Эта история рассказана с тактом, с уникальным чувством иронии, стиля и свободы, присущими блестящему мастеру – Франсуазе Саган.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Ринат Фазлеев (г.Казань)

Художник-постановщик – Надежда Осипова (г. Санкт-Петербург)

Музыкальное оформление – Андрей Савельев



В спектакле заняты: Е. Царева, С. Гронский, В. Вагайцев, О. Вирту, Ю. Гусарова, С. Горбунов, Ю. Денежкина, М. Лобова, Л. Мальцев. Н. Молчанова, А. Покатнев, В. Равданович, А. Шпеко.