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Загадочная русская душа

Новая концертная программа иеромонаха Фотия

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Триумфатор телепроекта «Голос», насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора иеромонах Фотий покорил сердца миллионов своей простотой, искренностью и талантом.

Зрители на концерте иеромонаха Фотия попадают в настоящее путешествие во времени и пространстве: в репертуаре старинные романсы, русская классика, современные эстрадные песни на русском, сербском, норвежском, испанском и, конечно, итальянском языках. Искренний голос русской души без хитрых приёмов и спецэффектов, льющийся прямо в душу.

Филармония
8 ноября
19:00
Цены

1700-2700 р.

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