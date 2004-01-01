Загадочная русская душа

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Триумфатор телепроекта «Голос», насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора иеромонах Фотий покорил сердца миллионов своей простотой, искренностью и талантом.

Зрители на концерте иеромонаха Фотия попадают в настоящее путешествие во времени и пространстве: в репертуаре старинные романсы, русская классика, современные эстрадные песни на русском, сербском, норвежском, испанском и, конечно, итальянском языках. Искренний голос русской души без хитрых приёмов и спецэффектов, льющийся прямо в душу.