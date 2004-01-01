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Задвиги!

Концерт группы из Карелии!

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

«Задвиги!» – это крик живого человека, наполненный переживаниями за любовь, философией жизни и энергией рока. Красивые мелодии, вдумчивые тексты, личное обаяние состава и, конечно же, драйв - в наличии и даже с избытком! Всё честно: если боль – то глубины души, если радость – то во все стороны! Обширная гастрольная деятельность, участие во всевозможных фестивалях (в том числе и зарубежных) подарили бесценный опыт музыкантам. Благодаря этому каждый концерт «задвигов» – настоящий праздник для меломана!

Rock'n'Roll music bar
24 ноября
22:00
Цены

250-350р.

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