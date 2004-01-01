Зачарованное царство

Ограничения: 6+

Возвратился солдат Андрей со службы нелегкой. Торопился к матушке: шутка ли –двадцать лет по свету носило… Да не получилась радостная встреча. Невидаль какая приключилась- попал служивый не в село родимое, а в сонное царство. Все спят – и люди, и скот домашний, и собаки, и петухи. Обратился Андрей за помощью к царю-батюшке. Да не тут-то было- царский двор тоже спит. Один Григорий, мастер на все руки, бодрствует. У умельца столько дел, что спать просто некогда. Правда, успел царь издать указ: отдаст полцарства и царевну тому, кто избавит страну от заклятия.

И отправились служивый и мастеровой искать причину столь странного напастья. А помогли им в добром деле Кикимора и Баба Яга: непривычные –злые и коварные, а смешные, забавные, отзывчивые на чужую беду.

Друзья найдут виновника «спячки окаянной», а смекалка, опыт жизненный подскажут, как избавить от чар недобрых царство-государство. И все закончится, как и положено, честным пирком и свадебкой...

А кто всю эту дрему напустил, ребята, узнаете, посмотрев наш спектакль.

В спектакле много музыки. Ведь песня всегда была верной помощницей героев русской сказки.

Режиссер-постановщик: Никита Ковалев

Композитор: Андрей Савельев

В спектакле заняты: В. Журавлев, С. Гронский, Н. Боброва, Ю. Васькова, О. Вирту, А. Воронин, С. Валиков, Г. Глебов, С. Горбунов, Ю. Гусарова, А. Кинк, А. Новицкая, Н. Поземина, Е. Сенченко, К. Ширина, А. Шпеко, А. Белянцев, А. Васильева, Л. Мальцев, В. Рыженкова.