Забытые книги откроем!

Так много на свете популярных книг, самых читаемых, часто обсуждаемых, с большим рейтингом. А есть такие, про которые забыли, но они достойны того, чтобы возродиться. Ведь недаром мудрый Вольтер говорил: «Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читанную книгу – значит вновь увидеть старого друга».

На выставке представлены издания двадцатого столетия. В свое время произведениями этих авторов зачитывались. Сегодня они незаслуженно забыты, потерявшись на полках библиотек среди ярких обложек современных авторов.

Приглашаем читателей перелистать страницы забытых книг и открыть для себя много нового и интересного. Кто явился прототипом капитана Татаринова в романе Вениамина Каверина «Два капитана», какие книги издавались в суровые годы войны, кто из литераторов 19-20 вв. путешествовал по Русскому Северу и оставил об этом свидетельства, что читали мурманские дети и подростки? Представленные на выставке книги ответят на эти и многие другие вопросы.