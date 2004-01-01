Забытый наряд мелодии

Новая выставка из коллекции мурманчанки Наталии Васильевны Рулевской посвящена утраченному искусству украшения нотных обложек. Массовое оформление нот началось в середине 19 века и практически исчезло в конце 60-х годов 20 века.

Ноты, как и всякая другая бумажная продукция, – вещь очень непрочная. Тем более, что в те времена их активно использовали в повседневной жизни. Музыка и пение были одним из главных видов отдыха и развлечения. Ноты быстро обтрепывались, у них рвались края, стирались картинки на обложке. Ноты, пришедшие в «нетоварный» вид, просто выбрасывались. Художественное оформление нотного издания нередко способствовало его сохранению, т.к. оно попадало в музей именно благодаря имеющейся в нем ценной гравюре.

История отечественной книжной иллюстрации не раз становилась предметом исследования. Хорошо известны каталоги русских иллюстрированных изданий. А вот иллюстрация нотного издания освещалась исследователями весьма скупо и поверхностно.

Главная причина этого заключается в отсутствии обобщающих и систематизированных сведений о нотной продукции, что затрудняет выявление художественно оформленных нот. Немногочисленная исследовательская литература по этой теме имеет эпизодический и фрагментарный характер. А ведь это интереснейший пласт культуры. К оформлению нот подчас обращались достаточно мастеровитые художники, но все же основной массив иллюстраций создавался компетентными, но не слишком знаменитыми профессионалами.

История художественного оформления нотных изданий является неотъемлемой частью не только истории нотоиздательского дела в России, но и истории развития отечественного искусства и позволяет лучше понять дух времени.

На выставке представлены лучшие образцы искусства нотной обложки, тщательно и любовно отобранные автором из своей обширной коллекции, – свыше 200 экземпляров.

Это ноты, выпущенные в Российской империи, СССР, Германии, Швеции и Италии.