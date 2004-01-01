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Забег на Шпильках

Забег в рамках городского мероприятия «День молодежи»

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События: Спорт, Соревнование.

Творческая студия «Джаз Дуит» и МАУ МП «Дом молодежи» приглашают поучаствовать в одном из самых позитивных и азартных мероприятий лета!

Участницам нужно будет пробежать 40 метров в обуви на высоком каблуке «шпилька» высотой не менее 8 см.

Забег пройдёт в рамках городского мероприятия «День молодежи»

Ведущий мероприятия: Дмитрий Пауль (Команда КВН «Для Вас»).

Заявки принимаются до 22 июня включительно на электронную почту: jazzdoitstudio@yandex.ru

Что должно быть в заявке:

  • Указать Фамилию, Имя и Отчество
  • Указать возраст - 18+
  • Указать телефон для связи 
  • Загрузить свою фотографию

При поддержке Комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

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