Забег на Шпильках

Творческая студия «Джаз Дуит» и МАУ МП «Дом молодежи» приглашают поучаствовать в одном из самых позитивных и азартных мероприятий лета!

Участницам нужно будет пробежать 40 метров в обуви на высоком каблуке «шпилька» высотой не менее 8 см.

Забег пройдёт в рамках городского мероприятия «День молодежи»

Ведущий мероприятия: Дмитрий Пауль (Команда КВН «Для Вас»).

Заявки принимаются до 22 июня включительно на электронную почту: jazzdoitstudio@yandex.ru

Что должно быть в заявке:

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Указать возраст - 18+

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При поддержке Комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.