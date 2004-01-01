Забег на Шпильках
Забег в рамках городского мероприятия «День молодежи»
Забег в рамках городского мероприятия «День молодежи»
Творческая студия «Джаз Дуит» и МАУ МП «Дом молодежи» приглашают поучаствовать в одном из самых позитивных и азартных мероприятий лета!
Участницам нужно будет пробежать 40 метров в обуви на высоком каблуке «шпилька» высотой не менее 8 см.
Забег пройдёт в рамках городского мероприятия «День молодежи»
Ведущий мероприятия: Дмитрий Пауль (Команда КВН «Для Вас»).
Заявки принимаются до 22 июня включительно на электронную почту: jazzdoitstudio@yandex.ru
Что должно быть в заявке:
При поддержке Комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.
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