Ежегодное городское спортивное мероприятие в самом высоком здании Заполярья!

Panoramic bar «7 небо» и отель «Azimut» проводят ежегодный городской «Забег на 17 этаж» в самом высоком здании заполярья – «Azimut Отель Мурманск».

После мероприятия победителей забега ожидает уникальная фотосессия на крыше отеля. Награждение состоится в panoramic bar «7 небо». Победители получат ценные призы от наших партнеров!

Для участия в индивидуальном забеге вам необходимо:

1. Заполнить заявку (см. документы по ссылке)

2. Отправить на почту Svdvera4ka@yandex.ru с пометкой «Забег 2017»

3. Прийти на регистрацию с паспортом 15.07 в 12-00 зал Azimut 1, 2 этаж.

ВНИМАНИЕ! К соревнованиям допускаются спортсмены от 18 до 45 лет. Все заявки принимаются до 14:00 07.07.2017