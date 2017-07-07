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Забег на 17 этаж

Ежегодное городское спортивное мероприятие в самом высоком здании Заполярья!

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События: Спорт, Соревнование.

Panoramic bar «7 небо» и отель «Azimut» проводят ежегодный городской «Забег на 17 этаж» в самом высоком здании заполярья – «Azimut Отель Мурманск».

После мероприятия победителей забега ожидает уникальная фотосессия на крыше отеля. Награждение состоится в panoramic bar «7 небо». Победители получат ценные призы от наших партнеров!

Для участия в индивидуальном забеге вам необходимо:

1. Заполнить заявку (см. документы по ссылке)
2. Отправить на почту Svdvera4ka@yandex.ru с пометкой «Забег 2017» 
3. Прийти на регистрацию с паспортом 15.07 в 12-00 зал Azimut 1, 2 этаж.

ВНИМАНИЕ! К соревнованиям допускаются спортсмены от 18 до 45 лет. Все заявки принимаются до 14:00 07.07.2017

AZIMUT
15 июля
13:00 (Соревнование)
7 небо
15 июля
19:00 (Награждение)

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