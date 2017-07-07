Забег на 17 этаж
Ежегодное городское спортивное мероприятие в самом высоком здании Заполярья!
Ежегодное городское спортивное мероприятие в самом высоком здании Заполярья!
Panoramic bar «7 небо» и отель «Azimut» проводят ежегодный городской «Забег на 17 этаж» в самом высоком здании заполярья – «Azimut Отель Мурманск».
После мероприятия победителей забега ожидает уникальная фотосессия на крыше отеля. Награждение состоится в panoramic bar «7 небо». Победители получат ценные призы от наших партнеров!
Для участия в индивидуальном забеге вам необходимо:
1. Заполнить заявку (см. документы по ссылке)
2. Отправить на почту Svdvera4ka@yandex.ru с пометкой «Забег 2017»
3. Прийти на регистрацию с паспортом 15.07 в 12-00 зал Azimut 1, 2 этаж.
ВНИМАНИЕ! К соревнованиям допускаются спортсмены от 18 до 45 лет. Все заявки принимаются до 14:00 07.07.2017