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За Волгой для нас земли нет…

Выставка изданий к 75-летию окончания Сталинградской битвы 

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События: Выставки.

Сталинградская битва – самое масштабное сухопутное сражение в истории человечества, которое продолжалось в течение двухсот дней.

На выставке можно увидеть солдатские дневники и письма, записки очевидцев, архивные документы и материалы, полученные при личных встречах с участниками великой битвы на Волге, воспоминания солдат вермахта.

Антологию художественных произведений представляют «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Мой Сталинград» Михаила Алексеева, «Сталинградский апокалипсис» Леонида Фиалковского.

Областная научная библиотека
c 3 января по 27 февраля 2018
Цены

Вход свободный

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