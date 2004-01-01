За Волгой для нас земли нет…
Выставка изданий к 75-летию окончания Сталинградской битвы
Выставка изданий к 75-летию окончания Сталинградской битвы
Сталинградская битва – самое масштабное сухопутное сражение в истории человечества, которое продолжалось в течение двухсот дней.
На выставке можно увидеть солдатские дневники и письма, записки очевидцев, архивные документы и материалы, полученные при личных встречах с участниками великой битвы на Волге, воспоминания солдат вермахта.
Антологию художественных произведений представляют «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Мой Сталинград» Михаила Алексеева, «Сталинградский апокалипсис» Леонида Фиалковского.
Вход свободный
Красочная выставочная экспозиция, наполненная яркими книгами и аксессуарами
Мини-выставка нового экспоната музея