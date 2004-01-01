За пределами реальности
Выставка графики Заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко
Выставка графики Заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко
Сергиенко Анатолий Александрович – талантливый живописец и график, мастер портрета, пейзажа и жанровой картины. Один из самых известных художников Мурманской области.
Художника отличает постоянный эксперимент и поиск новых форм.
Для творчества художника характерны декоративные композиции, наполненные цветом, движением и экспрессией.
Анатолий Александрович с 1972 года ведет преподавательскую деятельность. Более 30 лет руководил народным коллективом «Флотская изостудия» (г. Североморск). Преподавал в Московской Столичной финансово-гуманитарной академии на факультете «Дизайн».
Сейчас преподаёт в Североморской художественной школе.
Автор постоянный участник областных, зональных, всероссийских и международных выставок.
Его произведения находятся в собраниях художественных музеев страны, ближнего и дальнего зарубежья, а также в частных коллекциях.
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