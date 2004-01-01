За пределами реальности

Сергиенко Анатолий Александрович – талантливый живописец и график, мастер портрета, пейзажа и жанровой картины. Один из самых известных художников Мурманской области.

Художника отличает постоянный эксперимент и поиск новых форм.

Для творчества художника характерны декоративные композиции, наполненные цветом, движением и экспрессией.

Анатолий Александрович с 1972 года ведет преподавательскую деятельность. Более 30 лет руководил народным коллективом «Флотская изостудия» (г. Североморск). Преподавал в Московской Столичной финансово-гуманитарной академии на факультете «Дизайн».

Сейчас преподаёт в Североморской художественной школе.

Автор постоянный участник областных, зональных, всероссийских и международных выставок.

Его произведения находятся в собраниях художественных музеев страны, ближнего и дальнего зарубежья, а также в частных коллекциях.