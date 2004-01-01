Сергей — член Союза художников России, член Санкт-Петербургского творческого Союза художников, член попечительского совета благотворительного фонда «Пропаганда и возрождение русского искусства», активный участник конкурсов и благотворительных акций, инициатор художественно-просветительского проекта «Среда обитания». В его биографии более 20 персональных и более 200 коллективных выставок.

В названии выставки «За поверхностью» сформулирован творческий метод художника, попытка уловить видимое в невидимом и невидимое в видимом. Выставка носит ретроспективный характер и включает в себя более 50 работ разных творческих периодов художника. Творческая манера Сергея Киселева узнаваема и незабываема, независимо от того, к фигуративной или абстрактной живописи обращается автор.