За други своя

В исполнении автора патриотических песен Сергея Шерфетдинова прозвучат произведения собственного сочинения, а также песни Владимира Высоцкого и лидера группы «Сплин» Александра Васильева.

Среди номеров концертной программы песня «Небо», посвященная герою России, гвардии майору Роману Филиппову и песня «Вызываю огонь на себя», посвященная герою России старшему лейтенанту Александру Прохоренко.

В завершение программы прозвучит стихотворение Николая Гумилёва «Война».

Ведет концерт Леонид Сулоев.