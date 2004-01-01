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За други своя

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

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События: Концерты.

В исполнении автора патриотических песен Сергея Шерфетдинова прозвучат произведения собственного сочинения, а также песни Владимира Высоцкого и лидера группы «Сплин» Александра Васильева.

Среди номеров концертной программы песня «Небо», посвященная герою России, гвардии майору Роману Филиппову и песня «Вызываю огонь на себя», посвященная герою России старшему лейтенанту Александру Прохоренко.

В завершение программы прозвучит стихотворение Николая Гумилёва «Война».

Ведет концерт Леонид Сулоев.

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