Ювелирное искусство
Мини-выставка Татьяны Алексеевой из собрания музея
Мини-выставка Татьяны Алексеевой из собрания музея
Татьяна Евгеньевна Алексеева уже более полувека профессионально занимается ювелирным искусством. Окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище. С 1975 года Алексеева является членом Союза художников России. Все работы художника, кроме эстетической привлекательности обладают глубокой эмоциональной насыщенностью, смыслом, философией. В настоящее время Татьяна Евгеньевна живёт и работает в Санкт-Петербурге.
На выставке будет представлена ювелирная композиция из собрания музея.
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