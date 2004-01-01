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Ювелирное искусство

Мини-выставка Татьяны Алексеевой из собрания музея

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События: Выставки.

Татьяна Евгеньевна Алексеева уже более полувека профессионально занимается ювелирным искусством. Окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище. С 1975 года Алексеева является членом Союза художников России. Все работы художника, кроме эстетической привлекательности обладают глубокой эмоциональной насыщенностью, смыслом, философией. В настоящее время Татьяна Евгеньевна живёт и работает в Санкт-Петербурге.

На выставке будет представлена ювелирная композиция из собрания музея.

Художественный музей
c 2 ноября по 3 декабря
Цены

Информация по телефону: 450-385

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