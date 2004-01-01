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Сольные концерты Юрия Стоянова не случайно носят такое название. Как говорит сам артист в своих интервью: «Это глубоко продуманный концерт, c которым я гастролирую и, как мне кажется, он получился увлекательным и динамичным. Хотя многое в нем зависит и от зрителя, поэтому в нем достаточно экспромта, а значит, его смело можно назвать «концертом лирического стенд-апа». На афишах написано «Для своих», но из этого названия не значит, что это мой личный каприз видеть на нем какую-то специальную публику. Конечно же нет - просто я считаю, что если зритель пришел ко мне «в гости», то я ему, как минимум, небезразличен, поэтому могу быть с ним предельно искренним и откровенным».

В этом наполненном эмоциями и уникальным «стояновским» юмором моноспектакле Народный артист приглашает зрителей совершить воображаемое путешествие «за кулисы» своей личной и артистической жизни и, находясь «один на один» с залом, делится самыми любопытными историями, фактами, воспоминаниями и наблюдениями из своей биографии. Юрий Стоянов увлекательно рассказывает о своих встречах с другими известными личностями, рассуждает о кино, театре, телевидении, о программе «Городок» и, к восторгу зрителей, напоминает им о своем таланте пародиста, создавшего сотни незабываемых образов. В своеобразном бенефисе артиста зрители услышат его любимые песни и исполнение композиций на лучших акустических гитарах из его личной коллекции, увидят эксклюзивные видеоматериалы, и, конечно же, сами смогут принять участие в концерте и задать артисту свои вопросы.

Стоянов - виртуоз разговорного жанра, мастерски владеющий даром преображения. Каждый его монолог – это целый спектакль, сотканный из блестящего юмора, доброй иронии, пронзительной грусти и трепетной любви к близким людям, к зрителям, к искусству. Именно поэтому программа «Для своих» – это и увлекательный рассказ настоящего Артиста о своей жизни, и авторские песни, исполненные под гитару, и живое человеческое общение с любимыми зрителями.