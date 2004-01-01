Юрий Михайлович Левин

Мурманская областная научная библиотека приглашает на юбилейный вечер известного мурманского фотохудожника, журналиста, издателя, лауреата премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» Юрия Михайловича Левина, посвященный его 80-летию.

Юрий Михайлович - автор широко известных фотоальбомов: «Я люблю мое Заполярье...», «Здесь мой причал», «От моря Баренца до моря Белого», «Объяснение в любви». Каждое из этих изданий - объяснение в любви автора к Кольскому Заполярью, гордости за него.

«Я старался собрать… лучшие фотографии и стихи, которые помогли бы созданию… образа самого родного, самого близкого, самого красивого и неповторимого края» - говорит Юрий Михайлович. В альбомы вошли работы многих талантливых фотографов Кольского полуострова, в том числе и самого Юрия Михайловича. Фотографии в альбомах сопровождаются отрывками или полными стихотворениями мурманских поэтов.

В юбилейном вечере примут участие представители законодательной и исполнительной власти региона, коллеги по работе в Мурманском областном драматическом театре, на Мурманской студии телевидения, фотокорреспонденты, писатели, поэты, музыканты, представители общественности Мурманска.

К юбилею автора в Отделе краеведения Областной научной библиотеки откроется выставка фотографий Юрия Михайловича Левина из его личного архива «Понемногу обо всем».