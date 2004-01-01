Юнга в жизни, адмирал в литературе

Валентин Саввич Пикуль родился 13 июля 1928 года. Его детские и юношеские годы пришлись на время Великой Отечественной войны. Будущий писатель окончил Школу юнг Военно-морского флота на Соловецких островах и получил направление на эсминец «Грозный» Северного флота. О Соловецкой школе юнг он позже написал повесть «Мальчики с бантиками». Впечатления о военно-морских сражениях на Северном флоте легли в основу его первого романа «Океанский патруль».

Читателей-северян привлекают и другие произведения, действие которых происходит на Кольском Севере – роман-хроника «Из тупика», документальная трагедия «Реквием каравану PQ-17». На выставке также представлены биографические и документальные материалы, воспоминания о писателе среди них: «Валентин Пикуль : из первых уст», «Живет страна Пикулия», «Жизнь и творчество Валентина Пикуля в фотографиях и документах», «Фарватер жизни и творчества Валентина Пикуля», «Валентин Пикуль. Слово и Дело великого романиста», автором и составителем которых является его вдова - Антонина Ильинична Пикуль.

Имя Валентина Саввича Пикуля носит улица в Североморске. В Мурманске на Аллее писателей у Мурманской областной детско-юношеской библиотеки установлен его бюст, на улице им. Капитана Буркова открыт памятник.

Выставка работает в отделе краеведения.