Ограничения: 18+

Самая известная девушка-DJ России! Обладательница премии "Русский Топ" как лучшая вокалистка! Одна из самых модных героинь клубного движения. Постоянная участница крупнейших фестивалей страны

от Супердискотеки до Sensation!

Юля Паго – девушка-DJ, входящая в топ 50 на promodj и в топ 100 как музыкант и вокалистка! Ведущая утреннего шоу на DFM! Одна из самых популярных персон ВКонтакте – более 120 000 подписчиков!

Этой ночью вы забудете про тёплую постель и чай перед сном, ведь вас ждет эксклюзивный, сногсшибательный и невероятно взрывной сет от Юлии Pago!

Поддерживаем вкусный и правильный градус СпецАкциями от ХххХ: сделай заказ до 2-х ночи и получи второй абсолютно бесплатно!