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Юля Паго

Неповторимое шоу в XxxX!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Самая известная девушка-DJ России! Обладательница премии "Русский Топ" как лучшая вокалистка! Одна из самых модных героинь клубного движения. Постоянная участница крупнейших фестивалей страны
от Супердискотеки до Sensation!

Юля Паго – девушка-DJ, входящая в топ 50 на promodj и в топ 100 как музыкант и вокалистка! Ведущая утреннего шоу на DFM! Одна из самых популярных персон ВКонтакте – более 120 000 подписчиков!

Этой ночью вы забудете про тёплую постель и чай перед сном, ведь вас ждет эксклюзивный, сногсшибательный и невероятно взрывной сет от Юлии Pago!

Поддерживаем вкусный и правильный градус СпецАкциями от ХххХ: сделай заказ до 2-х ночи и получи второй абсолютно бесплатно!

XXXX
24 февраля
Цены

Вход свободный! 
Накажи стол по телефону: 8 (8152) 25-19-19 

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