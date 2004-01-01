Юля Ахмедова – первая девушка на российском телевидении, выступающая в жанре стендап. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Она не боится говорить откровенно и честно, именно поэтому ее рассуждения заставляют смеяться не только женщин, но и мужчин.