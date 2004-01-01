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Юля Ахмедова

Stand Up концерт «Нет харассменту»

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События: Концерты.

Юля Ахмедова – первая девушка на российском телевидении, выступающая в жанре стендап. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Она не боится говорить откровенно и честно, именно поэтому ее рассуждения заставляют смеяться не только женщин, но и мужчин.

Мурманск
25 апреля
19:30
Цены

2200 - 3800 р.

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