Yukigassen или Снежный бой

Приглашаем молодежь города Мурманска принять участие в играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).

«Yukigassen» – игра командная, азартная, и отчасти даже интеллектуальная. Она требует не просто меткости и быстроты реакции, а прежде всего умения правильно построить стратегию игры и выбрать тактику. Это ежегодные соревнования для молодежи и в г. Мурманске проводятся уже 12 год.

Соревнования пройдут в два дня:

Отборочный этап: 3 февраля 2018 г.

Финал: 4 февраля 2018 г.

Присылай заявку главному судье.

Соревнования будут проходить на открытой площадке – на территории приветливого и дружелюбного ТРЦ «Форум» по адресу пр. Кольский, д. 134 (остановка «Кооперативная»).

Дополнительная информация: