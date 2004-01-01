Yukigassen или Снежный бой
Игра в снежки по правилам
Игра в снежки по правилам
Приглашаем молодежь города Мурманска принять участие в играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).
«Yukigassen» – игра командная, азартная, и отчасти даже интеллектуальная. Она требует не просто меткости и быстроты реакции, а прежде всего умения правильно построить стратегию игры и выбрать тактику. Это ежегодные соревнования для молодежи и в г. Мурманске проводятся уже 12 год.
Соревнования пройдут в два дня:
Присылай заявку главному судье.
Соревнования будут проходить на открытой площадке – на территории приветливого и дружелюбного ТРЦ «Форум» по адресу пр. Кольский, д. 134 (остановка «Кооперативная»).
Дополнительная информация:
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