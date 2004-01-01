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ЮДИ

Шоу «Света и тьмы»

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Ограничения: 6+
События: Концерты, Шоу, Представления.

Это история о человеке, не похожем на остальных, история человека, который нуждался в помощи и был услышан, история о великом Свете, излечившем Тьму. Шоу, в котором разрываются все границы между реальностью и сказкой, когда глаза не могут поверить в возможности человеческого тела, когда музыка и свет – лишь дополнение к тому, что происходит на сцене. Волшебники и маги, покорители Европы и множества уголков мира.Простые парни из Сибири – «Юди»! «Юди» завоевали души миллионов. Заставили поверить в невозможное! Они помогают достичь невозможного!

ДК им. С.М. Кирова
3 декабря
19:00
Цены

1000 - 2500 р.

Подробная информация по телефону: 707-807

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