Ограничения: 6+

Это история о человеке, не похожем на остальных, история человека, который нуждался в помощи и был услышан, история о великом Свете, излечившем Тьму. Шоу, в котором разрываются все границы между реальностью и сказкой, когда глаза не могут поверить в возможности человеческого тела, когда музыка и свет – лишь дополнение к тому, что происходит на сцене. Волшебники и маги, покорители Европы и множества уголков мира.Простые парни из Сибири – «Юди»! «Юди» завоевали души миллионов. Заставили поверить в невозможное! Они помогают достичь невозможного!