Юбилейный вернисаж: Фазиль Искадер, Александр Беляев

Фазиль Искандер – прозаик, журналист, поэт и сценарист, общественный деятель. Многим произведениям Искандера присущ стереоскопический «двойной взгляд»: глазами взрослого и глазами ребёнка. Роман-эпопея «Сандро из Чегема», представленный на выставке, включает в себя цикл новелл о старом дяде Сандро из горной кавказской деревни, образ которого близок персонажам абхазского фольклора.

Также на экспозиции читатель сможет познакомиться с остроумной повестью-притчей «Кролики и удавы», которая имеет непредсказуемый сюжет, ставит философские вопросы. В книге в легкой форме заложено невероятное количество мыслей о жизни, многие из которых применимы к происходящему в современном мире.

Александр Беляев – русский и советский писатель-фантаст. Один из основоположников советской научно-фантастической литературы. На выставке представлены наиболее известные романы автора: «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Звезда КЭЦ».

Погружаясь в фантастический мир Александра Беляева, читатель переживет вместе с человеком-амфибией несколько счастливых мгновений его короткой жизни, окажется втянутым в зловещую историю с пропавшей научной экспедицией, почувствует себя воспитанником тайной мадрасской школы со способностью к левитации.