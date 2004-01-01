Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова.

Анна Ахматова – одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века.

Лучшее из лучшего в творческом наследии Ахматовой можно найти в книге «Избранное». В издание вошли жемчужины лирики Анны Ахматовой – стихи, относящиеся к самым разным этапам ее творчества, от ранних, акмеистских сборников «Вечер», «Четки» и «Белая стая» до поздних творений – циклов «Нечет» и «Бег времени».

Сборник «Я научила женщин говорить» включает в себя стихотворения, поэмы, прозу, выдержки из дневников и переписки Анны Ахматовой. Пересекаясь с отзывами и свидетельствами современников, фрагментами их рецензий и воспоминаний, они образуют своего рода пунктирную линию жизни, единый сюжет, в основе которого – отношения Поэта со Временем.

Книга Анны Ахматовой «Реквием. Поэма без героя. Переводы из Джакомо Леопарди» - это издание с параллельными текстами на русском и итальянском языках. В сборник вошли «Реквием» и «Поэма без героя» в переводе Карло Риччо, а также переводы Ахматовой из Джакомо Леопарди. В оформлении книги использованы рисунки Амедео Модильяни.

Особого внимания заслуживает книга «Первый Бег времени. Реконструкция замысла», куда включены не только антисталинские стихи, но и «крамольные» строфы «Поэмы без Героя» и «Реквием».