Юбилейная выставка работ членов фотоклуба «Сейд»
Выставка работ членов фотоклуба «Сейд» (Апатиты)
Выставка работ членов фотоклуба «Сейд» (Апатиты)
Первый раз фотоклуб «Сейд» собрался 4 февраля 2002 года, и уже 15 лет он занимается пропагандой и популяризацией фотоискусства в нашем регионе. Клуб объединил любителей фотографии разных уровней подготовки, однако большинство его членов так или иначе связаны с фотографией профессионально. В основной состав фотоклуба «Сейд» со дня его основания входят трое фотографов: Николай Смоляк (председатель); Сергей Хитров – фотокорреспондент газеты «Хибинский вестник»; Татьяна Кузьмина – в прошлом фотокорреспондент, уже двадцать лет руководитель детской фотостудии «Ракорд» при Центре юных техников в Апатитах.
Дополнительная информация по телефону: 450-385
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