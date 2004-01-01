Юбилейная выставка работ членов фотоклуба «Сейд»

Первый раз фотоклуб «Сейд» собрался 4 февраля 2002 года, и уже 15 лет он занимается пропагандой и популяризацией фотоискусства в нашем регионе. Клуб объединил любителей фотографии разных уровней подготовки, однако большинство его членов так или иначе связаны с фотографией профессионально. В основной состав фотоклуба «Сейд» со дня его основания входят трое фотографов: Николай Смоляк (председатель); Сергей Хитров – фотокорреспондент газеты «Хибинский вестник»; Татьяна Кузьмина – в прошлом фотокорреспондент, уже двадцать лет руководитель детской фотостудии «Ракорд» при Центре юных техников в Апатитах.