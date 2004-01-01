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Юбилейная выставка работ членов фотоклуба «Сейд»

Выставка работ членов фотоклуба «Сейд» (Апатиты)

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События: Выставки.

Первый раз фотоклуб «Сейд» собрался 4 февраля 2002 года, и уже 15 лет он занимается пропагандой и популяризацией фотоискусства в нашем регионе. Клуб объединил любителей фотографии разных уровней подготовки, однако большинство его членов так или иначе связаны с фотографией профессионально. В основной состав фотоклуба «Сейд» со дня его основания входят трое фотографов: Николай Смоляк (председатель); Сергей Хитров  фотокорреспондент газеты «Хибинский вестник»; Татьяна Кузьмина  в прошлом фотокорреспондент, уже двадцать лет руководитель детской фотостудии «Ракорд» при Центре юных техников в Апатитах.

Художественный музей
c 4 января по 12 февраля
Цены

Дополнительная информация по телефону: 450-385 

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