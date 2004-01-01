YouTube - в нашей жизни

Практикум: как монетизировать знания, товары, услуги через видео-контент. Занятие проведет Александр Кузнецов.

Александр – инженер ВМС РФ в отставке. Отслужил в подводном флоте и заработал себе мягкую подушку. С 2009 года раскрыл свой потенциал, как маркетёр, в дизайне и продвижении спортивного клуба.

Владелец интернет-магазина «Гризли 51», организатор соревнований 4х4 и владелец клуба активного отдыха «eXtreme Life».

Его проект «Здоровый город», интернет магазин ЛР-косметикa.рф – в топе по России, также он параллельно занимается консультированием, раскруткой и продвижением в разных социальных сетях.

На практикуме Вы узнаете:

Для чего нужен канал на YouTube

Тенденции развития русскоязычного YouTube и сервиса в целом.

Процесс создания канала и о чем контент?

Партнёрские программы и сервисы помощники для раскрутки и монетизации.

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Место проведения: «Центр развития молодежного предпринимательства»