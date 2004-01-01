YouTube - в нашей жизни
Практикум от Александра Кузнецова
Практикум от Александра Кузнецова
Практикум: как монетизировать знания, товары, услуги через видео-контент. Занятие проведет Александр Кузнецов.
Александр – инженер ВМС РФ в отставке. Отслужил в подводном флоте и заработал себе мягкую подушку. С 2009 года раскрыл свой потенциал, как маркетёр, в дизайне и продвижении спортивного клуба.
Владелец интернет-магазина «Гризли 51», организатор соревнований 4х4 и владелец клуба активного отдыха «eXtreme Life».
Его проект «Здоровый город», интернет магазин ЛР-косметикa.рф – в топе по России, также он параллельно занимается консультированием, раскруткой и продвижением в разных социальных сетях.
На практикуме Вы узнаете:
Для чего нужен канал на YouTube
Тенденции развития русскоязычного YouTube и сервиса в целом.
Процесс создания канала и о чем контент?
Партнёрские программы и сервисы помощники для раскрутки и монетизации.
Место проведения: «Центр развития молодежного предпринимательства»
Бесплатно (регистрация обязательна)