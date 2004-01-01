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Йоль

Праздник для всей семьи в «Огнях Мурманска»

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Ограничения: 9+
События: Детские праздники, Новый год.

Йоль – древнекельтский праздник зимнего солнцестояния. Приглашаем всех желающих отпраздновать с нами этот праздник в сказочной Лесной избушке Деда Мороза в «Огнях Мурманска». 

Вас ждёт особое чаепитие, рассказ о традициях праздника, изготовление талисманов, химическое колдовство, опыты и эксперименты.

Традиции празднования очень интересны и близки рождественским.

Участие только по предварительной записи у Ангелины Пузиной.

Огни Мурманска
17 декабря
14:00
Цены

500 р.

Телефон для справок: +7 911 306-05-49

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