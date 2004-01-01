Праздник для всей семьи в «Огнях Мурманска»

Ограничения: 9+

Йоль – древнекельтский праздник зимнего солнцестояния. Приглашаем всех желающих отпраздновать с нами этот праздник в сказочной Лесной избушке Деда Мороза в «Огнях Мурманска».

Вас ждёт особое чаепитие, рассказ о традициях праздника, изготовление талисманов, химическое колдовство, опыты и эксперименты.

Традиции празднования очень интересны и близки рождественским.

Участие только по предварительной записи у Ангелины Пузиной.



