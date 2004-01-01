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Йоканьга

Презентация книги Нины Мироновой

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События: Презентации.

Мурманская областная научная библиотека приглашает познакомиться с новым изданием – второй частью книги Нины Николаевны Мироновой «Иоканьга». Первая часть книги вышла в свет в 2009 году.

Историю Йоканьги – одного из древнейших саамских погостов – автор рассматривает через историю своей семьи, относящейся к древнему саамскому роду Даниловых, которые жили в этих суровых краях с конца XVI века. Нина Николаевна рассказывает о своих родителях, вспоминает детские и школьные годы, учебу в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена.  

На презентации книгу представит ее автор, ветеран педагогического труда, председатель Терского отделения Ассоциации Кольских саамов – Нина Николаевна Миронова.

О подготовке книги к изданию расскажут специалисты Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера.

На презентацию приглашены краеведы, историки, студенты, читатели библиотеки.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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