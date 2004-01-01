Этот концерт – подарок генконсульства и филармонии в Международный день саамов.



Йохан Сара младший родился в городе Альта и вырос у оленеводов на огромной заснеженной тундре северной Арктики. В нынешнее время он поселился в Саамском городе-лабиринте. Песни саамов «joik» одна из старейших музыкальных традиций в Европе, когда берутся звуки природы: ветер тундры и голоса животных, позволяя саамским шаманам – «noaidi» выражать их в виде музыки.

Йохан Сара младший через собственное уникальное восприятие продолжил тысячелетнюю традицию, адаптируя стиль «joik» под реальность современности.

Йохан один из лучших представителей стиля «joik». Его уникальное сочетание этого стиля с современными элементами позволяет создать гипнотическое и медитативное звучание, которое получает высокую оценку как на Родине, так и за рубежом. Он издал много альбомов, один из последних «ORVOS». Сотрудничая с Юки Каджиурой, он обеспечил своим вокалом песню «Heigen» во втором сольном альбоме «Fiction II».



Йойк (с.-саамск. juoigan, luohti, норв. joik) – традиционное песнопение саамов, уникальный саамский творческий жанр. Для йойка характерен особый ритм, повторяющийся на протяжении всей песни одних и тех же, красиво звучащих, но часто лишённых прямого смысла слов.