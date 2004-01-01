Друзья, сделайте приятный подарок своим родным и близким. Подарите мамам, папам, бабушкам и дедушкам положительные эмоции!!! Сюрприз – это всегда приятно, а сюрприз, подаренный от души, приятен вдвойне. Ярослав Евдокимов всегда поет с душой и для народа, заряжая зал положительными эмоциями. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение и великолепный чарующий голос Ярослава обворожил прекрасную половину человечества. Подарите родным 2 часа приятных воспоминаний.

Его песни «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза красная» люди вспоминают, едва услышав первую строчку. Что ж, искренность исполнения и великолепный чарующий голос Ярослава никуда не делись, и те немногие концерты, которые он устраивает для своих поклонников, неизменно проходят с аншлагами. Тем более, что певец не останавливается на достигнутом, в его репертуаре появляются новые песни, каждая из которых достойна того, чтобы через двадцать лет стать такой же узнаваемой, как узнаются сейчас «Фантазер», «За Дунаем».