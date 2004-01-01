яМАЙская вечеринка!

Ограничения: +18 FC\DC

Скажем «нет» унылой мурманской погоде и отметим майские праздники по-ЯМАЙСКИ! С самыми горячими красотками в бикини, карибскими коктейлями, в атмосфере JAMAIKI!

ЯМАЙКА - это ночи эротического драйва и свободы! Жаркая, солнечная и свободолюбивая ЯМАЙКА заставит вас двигаться под жизнерадостные мотивы всю ночь!

JAH этой ночи - Dj GABURпоможет вам забыться от всех проблем и даст понять, что такое настоящее счастье!

В программе:

Весенний взрыв эмоций от MC GORDEEV& МС СИНИЦЫН

Горячие островитянки GO-GO SHOW CURASAO

BARBOYS & BARGIRLS

Caribbean WELCOME

Прохладительные напитки, море драйва и позитива обеспечены!