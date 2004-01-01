яМАЙская вечеринка!
Праздничные вечеринки в XxxX!
Скажем «нет» унылой мурманской погоде и отметим майские праздники по-ЯМАЙСКИ! С самыми горячими красотками в бикини, карибскими коктейлями, в атмосфере JAMAIKI!
ЯМАЙКА - это ночи эротического драйва и свободы! Жаркая, солнечная и свободолюбивая ЯМАЙКА заставит вас двигаться под жизнерадостные мотивы всю ночь!
JAH этой ночи - Dj GABURпоможет вам забыться от всех проблем и даст понять, что такое настоящее счастье!
В программе:
Весенний взрыв эмоций от MC GORDEEV& МС СИНИЦЫН
Горячие островитянки GO-GO SHOW CURASAO
BARBOYS & BARGIRLS
Caribbean WELCOME
Прохладительные напитки, море драйва и позитива обеспечены!
Вход свободный